Росіяни атакували Україну 198 дронами різних типів. Скільки збила ППО

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Російська армія в ніч проти 3 червня атакувала Україну 198 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 189 з них, проте вісім БпЛА влучили в семи місцях, ще на семи локаціях впали уламки.

Зокрема, в Херсоні через удар по Дніпровському району загинула жінка, ще шість людей зазнали травм. Також росіяни били по Центральному та Корабельному районах — постраждали чотири людини.

У Запорізькому районі армія РФ вдарила по АЗС — спалахнула пожежа, її ліквідували.

У Миколаєві внаслідок удару постраждав 65-річний чоловік.

Через удари на Одещині постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено авітівку.