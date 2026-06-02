Через власне безсилля Росія нарощує атаки по Україні, а європейські сусіди тепер бояться за власну безпеку. Світові медіа про війну 2 червня

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«Бабель»

Сьогодні десятки світових медіа пишуть про нічний масований обстріл України. The Washington Post та The New York Times зауважують, що Москва відчуває свою слабкість: вона має проблеми з економікою, а також на фронті. Саме тому Путін намагається силою вибити вигідні для себе умови на потенційних мирних переговорах. А ще — знову звернути на себе увагу адміністрації Трампа, яка зараз більше зайнята Іраном, ніж Україною, йдеться в статті NYT. Кілька європейських високопосадовців також зізналися WP, що бояться нападу Росії на інші країни Європи. Associated Press розповідає історію подружжя з Подільського району Києва — 65-річної Олени Дніпровської та її 64-річного чоловіка Євгена. Обоє отримали поранення просто у власній квартирі під час обстрілу. «Я вийшла з телефоном у коридор, і перш ніж зрозуміла, що сталося, все впало мені на голову, скло і двері відлетіли, — Олена із забинтованим підборіддям та засохлими слідами крові на обличчі розповідає репортерам AP. — Я вибігла у вхідні двері і почала гукати чоловіка з кімнати, але його також викинуло вибуховою хвилею. Тепер мені ніде жити, квартира повністю зруйнована, ні дверей, ні вікон, ні балкона. З кімнати можна просто вийти на вулицю».

Тим часом видання El Pais пише про паніку та страх серед жителів румунського прикордонного міста Галац, після того як минулої п’ятниці в житловий багатоквартирний будинок прилетів російський дрон. Місцева мешканка Магдалена Георгіу розповідає, що її 83-річна мати, яка живе за 100 метрів від пошкодженого будинку, тієї ночі вискочила на балкон, побачила полум’я і дуже перелякалася. Сама Магдалена зізнається: «Мені було по-справжньому страшно. Я прокинулася від оповіщення про тривогу, прочитала його і відчула щось недобре — так і не змогла більше заснути». Жінка також скаржиться, що в місті немає нормальних сховищ: «Ті, що є, — звичайні підвали, абсолютно не пристосовані для захисту людей». Влада також не поінформувала громадськість, як діяти в таких ситуаціях.

Жителі Галацу впевнені, що російський удар не був випадковістю. Мешканка Вірука Богдан, яка підхопилася з ліжка від вибуху, каже: «Здається, дрон вели як ракету. Не може бути, щоб він просто так упав у центрі міста». Вона вважає, що Румунія, ЄС та НАТО мають негайно діяти: «Вони повинні сильніше тиснути на Росію та посилити нашу протиповітряну оборону. У нас є відчуття, що ми не в безпеці і що станеться щось набагато гірше, якщо нічого не зробити зараз».

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