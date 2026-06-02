У польському Сеймі пропонують блокувати вступ України до ЄС і припинити фінансування Starlink для ЗСУ через підрозділ імені Героїв УПА

Віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак запропонував блокувати вступ України до Євросоюзу, поки Київ «не відійде від культу злочинців УПА».

Про це він сказав в інтервʼю RMF24.

Босак вважає, що українці «зневажають польських політиків, оскільки вважають їх слабаками». Саме тому, мовляв, дозволяють собі шанувати героїв УПА — бо «не очікують жодної реакції польської сторони».

Так віцепремʼєр польського Сейму відреагував на нещодавній указ президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування «імені Героїв УПА».

На думку Босака, відповіддю Польщі має стати блокування членства України в ЄС, а також відмова країни від участі у спільних запозиченнях з іншими країнами Європи на підтримку України.

Він також закликав уряд Польщі перестати оплачувати послуги супутникового зв’язку Starlink, яким користуються українські військові.

«Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив», — додав Босак.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

А з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.