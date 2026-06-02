Флорида подала позов проти OpenAI. Влада штату каже, що ChatGPT допомагає масовим стрільцям і заохочує до самогубства

Американський штат Флорида подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Влада штату вважає, що компанія знає: ChatGPT небезпечний, особливо для неповнолітніх.

Про це пише CNN.

Штат став першим, хто подав такий позов проти OpenAI через нібито ризики їхнього продукту.

«Сем Альтман і ChatGPT обрали гонку ШІ замість безпеки та захисту наших дітей. Вони обрали прибуток замість громадської безпеки, і ми не збираємося цього терпіти у Флориді», — заявив генпрокурор Флориди Джеймс Утмейєр на пресконференції 1 червня.

Позов звинувачує OpenAI в оманливих і несправедливих торгових практиках, недбалості та порушенні законів про відповідальність за продукт. Також він вимагає визнати Альтмана «особисто відповідальним за шкоду, якої він завдав жителям Флориди», включно з його нібито «повною зневагою до ризику для людського життя через дії його компанії».

Позивачі звинувачують ChatGPT в тому, що той допомагав масовим стрільцям, заохочував самогубства, спричиняв «публічне приниження», формував залежність у неповнолітніх без батьківського контролю і нібито знижував у користувачів «здатність до критичного мислення».

Позов також акцентує, що ChatGPT нібито не має ефективного батьківського контролю: безкоштовна версія не має перевірки віку, а дитячі акаунти не обовʼязково мають бути привʼязані до батьківських. І навіть якщо акаунти пов’язані, OpenAI за позовом, лише в обмежених випадках, повідомляє батьків про тривожний контент, і батьки нібито не можуть отримати повний доступ до історії запитів дитини.

Що кажуть в OpenAI

OpenAI у відповідь заявила, що неповнолітні потребують «підвищеного захисту», і компанія вже впровадила «провідні в галузі заходи безпеки та політики».

«Зокрема, ми вбудували захист для неповнолітніх безпосередньо в продукт, включно з більш захищеним режимом для них, інструментом визначення віку, автоматичним переведенням користувачів із невизначеним віком у захищений режим, а також інструментами для батьківського контролю. Ми розуміємо, що ці заходи не повернуть втрачену дитину, але ми прагнемо зробити все правильно», — заявила компанія.

Що передувало

Цей цивільний позов доповнює раніше розпочате кримінальне розслідування проти OpenAI у Флориді — після масового розстрілу у Флоридському університеті у квітні 2025 року, де загинули двоє людей.

У цій справі слідство вивчає можливу роль ChatGPT у підготовці нападника. Прокурор Флориди казав, що ChatGPT «надав стрільцю важливі поради, перш ніж він скоїв такі жахливі злочини».

OpenAI у відповідь заявляла, що інцидент є трагедією, але ChatGPT не несе відповідальності за злочин і не заохочував незаконних дій, а давав загальнодоступну інформацію.