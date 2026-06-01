Переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 16 років після атак українських дронів

«Бабель»

У травні обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня з 2009 року на тлі масштабних ударів українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінкою агентства, у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по російських нафтових об’єктах — це найбільший показник за один місяць від початку повномасштабної війни. Під атаки потрапили вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Серед цілей були не лише НПЗ, а й нафтові термінали, нафтобази, насосні станції та сховища пального. Деякі підприємства атакували кілька разів. Зокрема, Ярославський НПЗ зазнав трьох ударів за місяць, а заводи «Лукойлу» в Нижньому Новгороді та Пермі — по два.

За даними аналітичної компанії OilX, у травні російські НПЗ переробляли в середньому 4,58 мільйона барелів нафти на добу. Це на 13% менше, ніж рік тому, і найнижчий показник із жовтня 2009 року.

Аналітики кажуть, що Україна змінила тактику ударів. Якщо раніше в основному атакували установки первинної переробки, які швидко ремонтують, то тепер — складніші та дорожчі вторинні установки. Їхнє відновлення через санкції може тривати значно довше.