У польському Любліні з ратуші зняли прапор України. Усе через через найменування підрозділу ССО іменем Героїв УПА

Новини

Miasto Lublin / Facebook

З ратуші в польському Любліні зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС. Влада каже, що це відповідь на рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному із підрозділів Сил спеціальних операцій назву «імені Героїв УПА».

Про це повідомляє медіа WP Wiadomości.

У мерії Любліна кажуть, що указ Зеленського «ображає польську пам’ять» та «ускладнює налагодження щирого діалогу».

«Наслідуючи приклад інших польських міст, ми ухвалили рішення зняти український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію Міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського», — йдеться в заяві міськради.

Miasto Lublin / Facebook

Водночас там зазначили, що Люблін продовжує підтримувати Київ у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Серед мешканців міста думки щодо зняття прапора розділилися. Одні підтримують це рішення, посилаючись на неприйнятну похвалу УПА. Інші вважають його несвоєчасним, адже українці досі воюють проти Росії.