Росія вперше заборонила експорт авіапального

Новини

Російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада 2026 року включно.

Про це повідомила пресслужба російського уряду.

Там кажуть, що мета заборони — забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку.

Виняток — партії авіагасу, які вже проходять митне оформлення; пальне, що використовується літаками під час польотів, і поставки в межах міжурядових угод.

Російські держмедіа зазначають, що Росія вперше вводить ембарго на експорт авіаційного гасу. Раніше, починаючи з вересня 2023 року, країна вже неодноразово вводила обмеження на постачання бензину та дизельного пального за кордон для стабілізації внутрішнього ринку.

Зокрема, з 1 квітня в Росії уже діє заборона на експорт бензину. Рішення повʼязують з регулярними українськими атаками по російських нафтових обʼєктах.

Ситуація загострилась наприкінці травня, коли через нестачу пального в окупованому Криму ввели обмеження на продаж бензину. Це сталось після того, як Україна активізувала удари по трасі Р-280 «Новоросія», що зʼєднує Ростов-на-Дону з Кримом і проходить окупованими територіями вздовж узбережжя Азовського моря.