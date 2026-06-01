Росіяни вночі запустили по Україні 265 дронів. Під масованим ударом були Одеса і Харків

Новини

У ніч проти 1 червня російські війська випустили по Україні 265 дронів різних типів. Українська ППО знешкодила 228 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 27 безпілотників влучили у 18 місцях, на 12 локаціях впали уламки.

В Одесі дрон влучив у девʼятиповерхівку, також пошкоджені будинки в різних районах міста, автівки, адмінбудівля та інфраструктура. Поранені шестеро людей, двох з них госпіталізували.

У Харкові вночі сталося влучання в пʼятиповерхівку, пошкоджені багатоповерхівки поруч, автівки та гаражі. На ранок відомо про чотирьох постраждалих.

Уже зранку росіяни вдарили по Запоріжжю — там постраждала жінка, її будинок пошкоджений.

З артилерії війська РФ обстріляли Херсон — поранені троє мешканців. А на Дніпропетровщині від російських атак за ніч постраждали 4 людини.