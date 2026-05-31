Низка артистів відмовилися виступати на фестивалі до 250-річчя США. Трамп запропонував замінити їх собою — «головною зіркою світу»

Getty Images / «Бабель»

Після того як кілька співаків відмовилися брати участь у фестивалі, присвяченому 250-й річниці незалежності США, президент Дональд Трамп заявив, що замінить їх собою.

Про це пишуть Reuters і Associated Press.

Захід під назвою «Великий американський державний ярмарок» запланований на 25 червня — 10 липня. Фестиваль простягатиметься на Національній алеї від Капітолія США до Монумента Вашингтона, а по всій алеї будуть розташовані концертні сцени, виставки, атракціони.

На заході мали виступити відомі музиканти, але кілька з них відмовилися від участі через звʼязки організаторів із Трампом. Фестиваль організовує група Freedom250, яку торік створив президент США.

Freedom250 позиціонує себе як непартійна організація, але її очолює колишній співробітник Державного департаменту часів першого президентства Трампа.

Серед тих, хто публічно заявив про відмову, — гурти The Commodores, співачка Мартіна Макбрайд, Морріс Дей і його колектив The Time, фронтмен Poison Брет Майклз і репер Young MC. Артисти заявили, що їх ввели в оману щодо тематики концертів і що вони не хочуть бути втягнутими в політичну боротьбу.

Після цього Дональд Трамп написав у себе в Truth Social, що може замінити цих артистів «третього сорту» і самостійно виголосити промову на фестивалі, «яка згуртує країну». Він запропонував замість концертів провести мітинг America Is Back із собою як головною подією вечора.

«Я розумію, що артисти починають нервувати через свій виступ у середу, тому я думаю запросити найпопулярнішу зірку у світі — людину, яка збирає набагато більшу аудиторію, ніж Елвіс [Преслі] у розквіті сил, і робить це без гітари; людину, яка любить нашу країну більше за будь-кого іншого; і людину, яку дехто називає найвидатнішим президентом в історії, — ДОНАЛЬДА ДЖ. ТРАМПА», — написав президент США.

Він додав, що не хоче бачити «так званих артистів, яким платять занадто багато грошей», а хоче, щоб його «оточували лише щасливі, розумні, успішні люди, які знають, як перемагати».

Після цієї його заяви Freedom250 повідомила журналістам, що Трамп справді очолить церемонію відкриття ярмарку в середу, 24 червня.