CNBС: Стартап, повʼязаний із сином Трампа, тестує в Україні бойових роботів-гуманоїдів

Новини

Foundation Future Industries

На початку 2026 року американська компанія Foundation Future Industries відправила в Україну два свої гуманоїдні роботи Phantom MK-1, аби протестувати їх в умовах реальної війни.

Про це розповів генеральний директор і співзасновник стартапу Санкает Патак, передає CNBC.

Під час пілотних випробувань в Україні роботи виконували логістичні завдання в небезпечних районах — наприклад, доставляли та забирали вантажі, щоб зменшити ризики для життя військових. Випробування відбувалися за підтримки уряду США та у співпраці з українськими посадовцями.

Гендиректор компанії каже, що хоче використовувати робототехніку не для побутових справ, а для «найскладніших викликів людства» — у військовій та промисловій сферах.

Водночас нинішня модель Phantom має обмеження — вона може перевозити приблизно 20 кілограмів вантажу, не має достатнього захисту від води та не здатна довго працювати автономно.

Тому впродовж року компанія планує відправити в Україну вдосконалену модель — Phantom 2, яка матиме подвоєну вантажопідйомність і «надлюдські можливості».

Компанія Foundation Future Industries розраховує, що результати її випробувань в Україні стануть у пригоді для майбутньої роботи з армією США. Стартап уже отримав державні контракти від США на $24 мільйони для тестування роботів у логістиці, інспекції та роботі зі зброєю.

Але компанія має амбітніші плани — виробляти тисячі роботів щороку і почати випробування із військовими США протягом найближчих 12—18 місяців.

CNBC пише, що ця мета буде досягнута за допомогою Еріка Трампа — другого сина президента США Дональда Трампа, який нещодавно приєднався до компанії як головний радник зі стратегії. Раніше він був інвестором цього стартапу.