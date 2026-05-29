Фінляндія надає Україні 33-й пакет військової допомоги на €128 млн
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images
Фінляндія надає Україні військову допомогу на €128 мільйонів. Це вже 33-й пакет допомоги.
Про це повідомила пресслужба фінського уряду.
Це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Александр Стубб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на €3,4 мільярда.
«З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки вантажу до місця призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або графіку не надаватиметься», — написали на сайті уряду.
- Навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії розпочало програму підтримки України. В її межах держава замовляє у фінських оборонних компаній техніку й обладнання, які потім передають Україні. Так хочуть допомогти з найнеобхіднішим, перевірити, що все придатне для використання, і водночас підтримати роботу фінських виробників.