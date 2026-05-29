Болгарія через візові суперечки скоротить час, який військові літаки США можуть перебувати у країні
- Вероніка Довганюк
Getty Images / «Бабель»
Премʼєр Болгарії Румен Радев повідомив, що через візові суперечки зі США американські військові літаки зможуть перебувати у країні тільки до кінця червня.
Про це пише Reuters.
Це стосується як літаків, так і танків, які перебувають в аеропорту столиці Софії. Американські літаки можуть бути розташовані в Болгарії лише до кінця травня, проте США просили дати більше часу.
Радев у розмові з президентом Дональдом Трампом попросив у нього призупинити візовий режим на вʼїзд для громадян Болгарії. Але прем’єр не отримав позитивної відповіді та дав Вашингтону більше часу, щоб там переглянули рішення.
- На парламентських виборах у Болгарії у квітні перемогла партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева. Коли він був главою держави, то неохоче засуджував повномасштабне вторгнення Москви в Україну, критикував санкції ЄС і виступав проти вступу Болгарії до єврозони.