Болгарія через візові суперечки скоротить час, який військові літаки США можуть перебувати у країні

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр Болгарії Румен Радев повідомив, що через візові суперечки зі США американські військові літаки зможуть перебувати у країні тільки до кінця червня.

Про це пише Reuters.

Це стосується як літаків, так і танків, які перебувають в аеропорту столиці Софії. Американські літаки можуть бути розташовані в Болгарії лише до кінця травня, проте США просили дати більше часу.

Радев у розмові з президентом Дональдом Трампом попросив у нього призупинити візовий режим на вʼїзд для громадян Болгарії. Але прем’єр не отримав позитивної відповіді та дав Вашингтону більше часу, щоб там переглянули рішення.