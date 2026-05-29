НАБУ і САП заявили, що викрили схему з хабарем на мільйон доларів на закупівлях у Держприкордонслужбі

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили посадовця Держприкордонслужби та власника приватної компанії з виробництва дронів у вимаганні хабаря.

За даними слідчих, у серпні 2025 року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю 270 БпЛА. Власник компанії-виробника дронів домовився з посадовцем Адміністрації ДПСУ, що контракт отримає його фірма. Однак інша приватна компанія запропонувала більш вигідну ціну — 825 мільйонів гривень, і перемогла на тендері.

Зрозумівши, що попередній план зірвано, власник компанії-конкурента у змові з прикордонниками почав вимагати у переможця тендеру хабар. Він повідомив, що необхідно сплатити $1 мільйон, щоб безпроблемно укласти договір і щоб ДПСУ потім безпроблемно прийняла техніку. Цю суму він і посадовці прикордонної служби планували розділити між собою.

Для того щоб остаточно переконати директора компанії-переможниці в необхідності хабаря, йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ, який повідомив, що ці вимоги погоджені з Адміністрацією ДПСУ.

У Держприкордонслужбі відповіли, що в Києві співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах ДПСУ і затримали її військовослужбовця. Там заявляють, що саму процедуру закупівлі провели законно, переможцем визнали фірму з найнижчою ціною, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру. Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, аби зʼясувати всі обставини.