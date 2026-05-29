Українські військові атакували НПЗ, перекачувальну станцію та позиції росіян

Українські військові атакували Волгоградський НПЗ «Лукойлу» та поцілили в установки з переробки нафти.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа, завод зупинив роботу. Цей НПЗ є одним з найбільших на півдні РФ і за рік переробляє близько 14 млн тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизель, авіагас, серед іншого, і для армії Росії.

Серед інших обʼєктів, що їх атакували українські війська:

нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» — горять два резервуари з нафтою на 50 тис. м³ та 20 тис. м³;

зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» в Запорізькій області;

склад росіян на Луганщині;

командний пункт і кілька пунктів управління російськими БпЛА.

Також українські військові вдарили по російських військах на Запоріжжі, Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Курській області РФ.