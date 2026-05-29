Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

Про це пише польське медіа PAP.

Навроцький заявив, що рішення Зеленського «посприяло російській пропаганді» та показало, що Україна «не готова бути частиною європейської родини».

«Президент Зеленський довів, що Україна з ментального погляду, з огляду на прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини», — сказав польський президент.

За словами Навроцького, 8 червня відбудеться засідання Капітули ордена Білого Орла, де він хоче порушити питання про позбавлення Зеленського цієї нагороди. Водночас він наголосив, що підтримка України у війні проти Росії залишається в інтересах Польщі.

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Напередодні, 28 травня, експрезидент Польщі Лех Валенса також заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни.