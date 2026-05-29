Росіяни випустили по Україні ракету та 232 дрони. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 29 травня росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М»/С-400 із Курської області Росії, а також 232 ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Армія РФ атакувала дронами типу Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда — тимчасово окупований Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 217 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на семи локаціях.

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік, повідомили у ДСНС. Під ударом були три райони області — Нікопольщина, Криворізький та Синельниківський райони.

На Одещині росіяни вдарили дронами по турецькому суховантажу ANT під прапором Вануату (країна-судновласник — Туреччина). Судно прямувало до Туреччини з вантажем, виникла пожежа на борту. Двох поранених членів екіпажу евакуювали у лікарню, повідомили у Військово-морських силах.

У Херсоні приблизно о 06:00 російські військові атакували з безпілотника Корабельний район, повідомили в ОВА. Під удар потрапили троє чоловіків віком 38, 65 та 52 роки. Вже о 08:20 у Центральному районі постраждала від атаки 45-річна жінка.