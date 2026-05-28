Швеція передасть Україні $2,7 млрд, з них $400 млн — на виробництво дронів
- Анастасія Зайкова
Швеція передасть Україні $2,7 мільярда, з них $400 мільйонів — на виробництво дронів. Ще $2 мільярди підтримки — це літаки Gripen.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Перші екземпляри літаків Grapen Україна розраховує отримати протягом наступних 10 місяців. Також заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що разом з винищувачами Україна отримає ракети великої дальності Meteor.
Ця ракета оснащена прямоточним двигуном, тому не втрачає швидкість і енергію наприкінці польоту, як більшість аналогів. Найбільшу небезпеку Meteor становить для літаків, винищувачів і дронів.
Сьогодні вдень стало відомо, що Швеція передає Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D і продасть 22 борти новішої версії цих літаків — JAS 39 Gripen E.
- На відміну від F-16, літак Gripen JAS 39 невибагливий до злітно-посадкових смуг і простіший у міжпольотному обслуговуванні. Крім того, вартість льотної години JAS 39 — найнижча серед винищувачів: $7 000—8 000, а для JAS 39E/F — за попередніми оцінками, лише $4 000.