Швеція передасть Україні $2,7 млрд, з них $400 млн — на виробництво дронів

Швеція передасть Україні $2,7 мільярда, з них $400 мільйонів — на виробництво дронів. Ще $2 мільярди підтримки — це літаки Gripen.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Перші екземпляри літаків Grapen Україна розраховує отримати протягом наступних 10 місяців. Також заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що разом з винищувачами Україна отримає ракети великої дальності Meteor.

Ця ракета оснащена прямоточним двигуном, тому не втрачає швидкість і енергію наприкінці польоту, як більшість аналогів. Найбільшу небезпеку Meteor становить для літаків, винищувачів і дронів.

Сьогодні вдень стало відомо, що Швеція передає Україні 16 винищувачів JAS 39 Gripen C/D і продасть 22 борти новішої версії цих літаків — JAS 39 Gripen E.