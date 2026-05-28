У Франції лише зараз офіційно скасували «Чорний кодекс», який дозволяв ставитися до рабів як до майна

У Франції офіційно скасували «Чорний кодекс» — закон XVII століття, який дозволяв ставитися до рабів як до майна. Документ залишався чинним майже 180 років після скасування рабства у країні.

Про це пише The Guardian.

Рішення одноголосно підтримали 254 депутати Національної асамблеї Франції. Під час обговорення посадовці заявили, що були шоковані тим, що документ досі формально не скасували.

«Чорний кодекс» ухвалили ще у XVII столітті, він складався із 60 статей та регулював життя рабів у французьких колоніях. Пункти дозволяли бити, продавати, калічити, ґвалтувати та вбивати рабів. За втечу рабам могли відрізати частини тіла, а їхні свідчення в суді не мали сили.

Автор законопроєкту — депутат Макс Матіасін із Гваделупи. Він заявив, що Франція не повинна відкидати тему можливих репарацій для нащадків рабів, але водночас країна «не має давати фальшивих обіцянок».

Що відомо про рабство у Франції

Франція була третьою у світі за масштабами работоргівлі після Британії та Португалії. За історичними оцінками, країна вивезла майже 1,4 мільйона африканців на плантації у своїх колоніях. Найбільше на рабській праці заробляли французькі міста Нант і Бордо.

Попри скасування рабства, Франція зберегла частину своїх колоній. Гваделупа, Мартиніка, Французька Гвіана та Реюньйон нині є французькими заморськими територіями. Там живуть приблизно 1,9 мільйона людей, більшість із яких — нащадки рабів. Ці регіони залишаються одними з найбідніших у Франції.