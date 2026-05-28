Дрони атакували три танкери тіньового флоту Росії біля Туреччини

Невідомі безпілотники в Чорному морі атакували три танкери, які допомагали Росії незаконно перевозити нафту.

Про це пише Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

Зокрема, постраждав танкер James II під прапором Палау, що рухався в баласті. Дрон поцілив в його машинне відділення, коли танкер був приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі і за 77 кілометрів від протоки.

За даними Tribeca, на момент нападу на борту перебували 20 членів екіпажу, вони не постраждали.

Танкери Altura та Velora йшли під прапором Сьєрра-Леоне і теж в баласті, коли їх атакували в сусідньому районі під час операції з перевалки вантажів з судна на судно.

За даними ГУР, усі три судна (James II, Altura и Velora) допомагали Росії перевозити нафту в обхід міжнародних обмежень.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.