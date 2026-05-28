Рада в першому читанні ухвалила зміни до бюджету на 1,5 трильйона гривень. Що вони передбачають

Новини

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт змін до державного бюджету на 2026 рік на 1,56 трлн грн, який підготував Кабінет міністрів. Його підтримали 240 народних депутатів. Тепер його мають ухвалити в другому читанні.

Про це стало відомо з трансляції телеканалу «Рада».

Зміни стали можливими завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує €45 млрд підтримки.

€31,8 млрд піде на оборону, ще €13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

174,3 млрд грн піде на зарплати для військових, 37 трлн грн — на розвиток озброєння, 14,6 млрд грн — резерв для сектора оборони.

40 млрд грн розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду та захист енергетики. Ще 40 млрд грн піде в резервний фонд.