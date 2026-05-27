У «Борисполі» Uklon тестує дистанційно керовані авто
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Компанія Uklon вперше в Україні почала тестувати технологію дистанційного керування автомобілями — на території аеропорту «Бориспіль». Це має стати містком для появи в Україні безпілотних авто включно з роботаксі.
Про це повідомили на сайті компанії.
У першій фазі проєкту за допомогою спеціального програмного забезпечення, датчиків, камер та іншого оснащення технологія дистанційного керування дозволяє водію віддалено керувати машиною через спеціальну станцію в режимі реального часу.
До тестування залучені водії-партнери сервісу, зокрема й ветеран війни, який пересувається за допомогою крісла колісного. У компанії заявляють, що опція дистанційно керувати авто за допомогою ручного управління відкриває додаткові можливості для людей з ампутаціями нижніх кінцівок.