Британська розвідка: На війні в Україні загинули майже 500 тисяч російських військових

Новини

Reuters

Керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.

Про це пише The Guardian.

Уперше високопосадовиця з Великої Британії підтвердила оцінку країни про втрати Росії на війні. Вона додала, що Путін «відступає на полі бою».

За її словами, Росія також нарощує гібридну діяльність, спрямовану проти Великої Британії та Європи, зокрема в морській, кібер- та сфері критичної інфраструктури. Велика Британія перешкоджає спробам РФ у цьому процесі.