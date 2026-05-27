Британська розвідка: На війні в Україні загинули майже 500 тисяч російських військових
- Вероніка Довганюк
Керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.
Про це пише The Guardian.
Уперше високопосадовиця з Великої Британії підтвердила оцінку країни про втрати Росії на війні. Вона додала, що Путін «відступає на полі бою».
За її словами, Росія також нарощує гібридну діяльність, спрямовану проти Великої Британії та Європи, зокрема в морській, кібер- та сфері критичної інфраструктури. Велика Британія перешкоджає спробам РФ у цьому процесі.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України понад 1,3 мільйона військових вбитими і пораненими. Лише за останню добу російські втрати становили 1 000 військових.
- Україна статистику втрат востаннє оновлювала 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 000 українських військових.