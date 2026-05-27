Аукціонний дім Sothebyʼs продає скелет тиранозавра — за $30 мільйонів

Аукціонний будинок Sothebyʼs 14 липня виставить на аукціон скамʼянілий скелет тиранозавра рекса віком 67 мільйонів років. Скелет виставлять за суму від $20 до 30 мільйонів, що робить його найдорожчою оціненою скамʼянілістю динозавра.

Про це повідомили на сайті аукціону. Також про деталі пише Financial Times.

За словами представників аукціону, це один з найповніших знайдених скелетів тиранозавра рекса. Його прозвали «Гас» на честь Гері «Гаса» Лікінга — фермера, на чиїй землі в Південній Дакоті знайшли останки.

Його продаж означає, що Sothebyʼs продовжує робити ставку на ринок скамʼянілостей як місце, де покупці витрачатимуть десятки мільйонів. Першим динозавром, проданим на аукціоні, теж був тиранозавр рекс — у 1997 році його продаж підтримали Walt Disney та McDonaldʼs. Тиранозавра «Сью» продали за $8,4 мільйона, він зараз у Музеї Філда в Чикаго. В аукціонному будинку кажуть, що переважна більшість покупців скамʼянілостей динозаврів хочуть позичити їх музеям або виставити на показ у своїх країнах.

«Гаса» виявили у 2021 році на скотарському ранчо розміром 6 500 акрів. Розкопки та лабораторні роботи тривали майже пʼять років і завершились на початку 2026-го.