Японія створить Національне розвідувальне бюро — його планують запустити влітку

Парламент Японії на пленарному засіданні ухвалив закон про запуск Національного розвідувального бюро.

Про це повідомило японське видання NHK.

Закон підтримала Ліберально-демократична партія, Партія інновацій Японії та кілька опозиційних партій. Проти були Конституційно-демократична партія та Комуністична партія.

Згідно із законом, установа отримає повноваження та буде збирати й аналізувати інформацію від міністерств і відомств. Також створять Національну раду з розвідки при прем’єр-міністрі. До її складу увійдуть члени уряду, зокрема генсек Кабміну і міністр закордонних справ.

Уряд планує запустити бюро вже влітку.