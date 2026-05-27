Японія створить Національне розвідувальне бюро — його планують запустити влітку
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Unsplash
Парламент Японії на пленарному засіданні ухвалив закон про запуск Національного розвідувального бюро.
Про це повідомило японське видання NHK.
Закон підтримала Ліберально-демократична партія, Партія інновацій Японії та кілька опозиційних партій. Проти були Конституційно-демократична партія та Комуністична партія.
Згідно із законом, установа отримає повноваження та буде збирати й аналізувати інформацію від міністерств і відомств. Також створять Національну раду з розвідки при прем’єр-міністрі. До її складу увійдуть члени уряду, зокрема генсек Кабміну і міністр закордонних справ.
Уряд планує запустити бюро вже влітку.
- У Японії вже існує Розвідувальний центр Міністерства оборони (DIH), створений у 1997 році за зразком військової розвідки США. Сьогодні він діє як особливий орган оборонного відомства і є головною службою радіоелектронної розвідки країни. Його основні завдання — військово-стратегічна розвідка, збір й аналіз інформації для міністра оборони та керівництва Сил самооборони.