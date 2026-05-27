Парламент Угорщини скасував вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Національна асамблея Угорщини підтримала законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду.

Про рішення парламенту повідомляє угорське медіа Telex.

Премʼєр-міністр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту напередодні, 26 травня. Він обґрунтував пропозицію тим, що для підтримки міжнародного миру, безпеки та захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найсерйозніших міжнародних злочинах до відповідальності. А для цього необхідно зберегти участь Угорщини у Статуті Міжнародного кримінального суду.

Про вихід Угорщини з МКС тодішній премʼєр Віктор Орбан заявив 3 квітня 2025 року. Того дня, попри ордер на арешт, в Угорщину з офіційним візитом прилетів премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Наступного місяця парламент Угорщини проголосував за вихід зі складу суду, і процес розпочався.

Процес мав завершитися в червні, але новий премʼєр-міністр Петер Мадяр раніше зазначив, що на меті його уряду — залишитися в МКС. Попри те що після перемоги на виборах він сам запросив Нетаньягу відвідати Угорщину, Мадяр заявив, що розмовляв з багатьма світовими лідерами і всіх без винятку запросив приїхати [23 жовтня] на 70-ту річницю Угорського повстання. Мадяр вважає, що кожен лідер держави знає правила щодо ордерів МКС. За його словами, він чітко сказав Нетаньягу, що не відмовиться від ідеї скасувати вихід Угорщини з суду.