Рада з другої спроби позбавила нардепа Цабаля мандата

Верховна Рада з другої спроби забрала мандат у народного депутата Володимира Цабаля від «Голосу».

Про це стало відомо з трансляції засідання.

За рішення проголосувало 257 парламентарів. Цабаль сам написав заяву ще в квітні, а перший раз голосування відбулось 12 травня — тоді у депутатів забракло голосів.

Місце Цабаля у фракції повинен зайняти наступний кандидат у партійному списку «Голосу» — це політолог Микола Давидюк.

Хто такий Володимир Цабаль

Володимир Цабаль в 2005 році працював спеціалістом з аналізу даних на дочірньому підприємстві транснаціональної компанії Tetra Pak — «Тетра пак Україна».

У 2006—2007 роках був бізнес-аналітиком у ТОВ «Нестле Україна», в 2007 році — в Nestle Hellas SA в Афінах (Греція). У тому ж році був керівником команди «Нестле Българія» в Софії.

Економіст, спеціаліст з аналізу даних, бізнес-аналітик. З 2008 до 2019 року був асоційованим партнером у консалтинговій компанії McKinsey&Company.