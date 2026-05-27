США не видали візи заступнику голови МЗС Росії та іранському міністру Арагчі для участі в Радбезі ООН

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що США відмовили у видачі візи заступникові міністра закордонних справ РФ Олександру Алімову, який мав узяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Під час самого засідання Ради Безпеки ООН, до складу якої входять 15 держав під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, Небензя назвав відмову видати російському дипломату візу «порушенням зобов’язань США як приймаючої сторони ООН».

Він також стверджує, що заступника МЗС РФ Алімова запросив сам Ван Ї, тому рішення не видати йому візу — це «кричущий випадок неповаги» до головування Китаю в ООН.

За словами Небензі, відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН доступ до штаб-квартири організації в Нью-Йорку «має бути забезпечений усім посадовцям держав-членів, без винятку».

Крім того, один із дипломатів ООН повідомив, що міністрові закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі також відмовили у видачі візи на цю саму зустріч. Її головною темою було дотримання Статуту ООН та зміцнення багатостороннього співробітництва.

Речник ООН Фархан Гак сказав, що не знає, чому іранський голова МЗС Арагчі не прибув до Нью-Йорка.