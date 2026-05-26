Що означають нові погрози Росії Україні та заклики до іноземців залишити Київ. Світові медіа про російсько-українську війну 26 травня

За погрозами Росії систематично бити по Києву немає нічого нового, крім зміни риторики, пише BBC. Такі удари відбуваються давно, але тепер Москва намагається пояснити це «помстою» за нібито вбивство 21 студента під час атаки минулого тижня у Старобільську Луганської області. Це ознака того, що у Кремлі намагаються контролювати наратив війни, вважає військовий аналітик і колишній офіцер української розвідки Іван Ступак. Він каже: «Коли у вас виникають проблеми з економікою та російським суспільством, зʼявляється запит на помсту». Але для погроз є й інші причини: на фронті Росія не має серйозних успіхів, її втрати зростають швидше, ніж поповнюється армія, економіка і суспільство відчувають тиск. Про це також розповідає The Telegraph. Під час нещодавніх атак Росії українські посадовці заявляли, що ракети відправляли просто з виробничої лінії — це свідчить про те, що стратегічні запаси Москви вичерпуються. «Саме тому ми вже бачимо ознаки виснаження за пропагандистським образом «безмежних можливостей», — сказав експерт української оборонної промисловості та керівник військово-технічної компанії Анатолій Храпчинський.

Війни в Україні та Ірані виглядають по-різному, але мають багато спільного — і саме вони формують майбутнє воєн, йдеться у статті The New York Times. Головна думка — в обох випадках держава з потужнішою армією не змогла здолати свого супротивника. Авторка статті Лара Джейкс показує три ключові паралелі. Перша — технології змінюють правила гри. Дешеві дрони, ракети та ШІ дозволяють слабшим сторонам ефективно бити по сильніших. Україна та Іран активно використовують асиметричні методи: атаки по інфраструктурі, дрони, удари далеко від фронту. Друга — тактики стають глобальними. Те, що зʼявилося у війні Росії проти України (масові дронові атаки, комбіновані удари), тепер застосовують і на Близькому Сході. Росія та Іран навіть частково обмінюються технологіями. І третя паралель — політика і союзи змінюються. Війна в Ірані відволікає США від України, створює напругу з Європою і впливає на світовий енергоринок. Водночас Україна шукає нових партнерів, зокрема серед країн Перської затоки.

