У Сирії виявили залишки хімічної зброї Асада — сировину і боєприпаси

Влада Сирії виявило залишки таємної програми хімічної зброї колишнього президента Башара Асада. Знахідка містить сировину та боєприпаси, подібні до тих, що використовували під час смертельних газових атак під час громадянської війни у країні.

Про це заявив постійний представник Сирії в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Мохамад Катуб. Його слова цитує Reuters.

Також влада затримала 18 підозрюваних, які повʼязані з цією програмою. Серед них є високопоставленні військові, політики та технічні працівники, повʼязані з мережею хімічної зброї часів Асада.

Це одне з найчіткіших свідчень того, що залишки хімічного арсеналу Сирії можуть все ще існувати після краху уряду Асада. Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас раніше попереджав, що авіаудари по сирійських військових обʼєктах після падіння режиму можуть створити ризик зараження території та, можливо, знищити докази, повʼязані з розслідуваннями щодо хімічної зброї.

Протягом понад десяти років ОЗХЗ неодноразово звинувачувала Сирію в тому, що вона неповністю розкриває деталей своєї програми хімічної зброї. Міжнародні слідчі посилалися на прогалини, невідповідності та розбіжності в деклараціях Сирії щодо її запасів та хімічної діяльності. ОЗХЗ раніше дійшла висновку, що є достатні підстави вважати, що сирійські військові застосували хімічну зброю під час нападу в місті Дума у 2018 році та інших місцях в роки громадянської вінйни.

Заяви нової влади свідчать, що вона намагається виявити та ліквідувати те, що залишилося від інфраструктури хімічної зброї колишнього режимуАсада.