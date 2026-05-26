Британія ввела санкції проти низки криптокомпаній, які допомагають РФ обходити обмеження

Велика Британія 26 травня запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, які Росія використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зокрема, під нові британські санкції потрапили криптовалютні обмінники, повʼязані з Росією компанії, а також мережа A7 — підтримувана Кремлем система, яку, як стверджує британська влада, використовували для обходу санкцій, фінансування військових закупівель і розрахунків за продаж нафти.

За оцінками Лондону, через A7 за минулий рік пройшло понад $90 мільярдів. Це приблизно половина річних військових витрат Росії.

Обмеження також зачепили людей, пов’язаних із A7, зокрема Ігоря Горіна, Ірину Акопян і Сергія Менделєєва, та Євразійський ощадний банк у Киргизстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для цієї мережі.

Під санкції потрапили велика міжнародна криптобіржа, через яку до Росії могло надійти понад $1,5 мільярда, і три грузинські компанії, які, як стверджується, керували криптообмінниками, орієнтованими на РФ.

Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер заявила, що Росія намагається використовувати «тіньові фінансові системи» та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон має намір перекривати фінансові канали, які підтримують російську військову економіку.