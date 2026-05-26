ЦВК визнала Дениса Пʼятигорця новим нардепом від «Європейської солідарності». Що про нього відомо

Центральна виборча комісія визнала Дениса Пʼятигорця новим народним депутатом від партії «Європейська солідарність». Він замінить Степана Кубіва, який помер 18 травня у віці 64 років.

Рішення опублікували на сайті ЦВК.

Пʼятигорець родом із Запоріжжя. За даними руху «Чесно», у 2010 році він став депутатом Запорізької міської ради від Партії регіонів. У 2012—2013 роках був одним з найбільших прогульників засідань.

У 2012—2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа-самовисуванця Степана Івахіва. У 2020 році Івахів передав П’ятигорцю компанію «Сонріс ЛТД», що займається консультуванням з питань комерційної діяльності, а також торгівлею. У 2021—2022 роках Пʼятигорець керував компанією «Діверті», яку повʼязують з Івахівим. Вона займається орендою й експуатацією нерухомості.

У 2017—2019 роках Пʼятигорець працював заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.