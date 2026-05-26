Reuters: SpaceX упʼятеро підняла ціни на Starlink для американських дронів

«Бабель»

Американські дрони-камікадзе LUCAS, якими керують через супутникову мережу Starlink Ілона Маска, почали досягати успіхів у війні проти Ірану. Тоді ж у компанії SpaceX дійшли висновку, що Пентагон має платити більше за доступ до мережі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела і документи Пентагону, з якими ознайомились журналісти.

Через кілька тижнів після того, як США почали війну проти Ірану, керівники SpaceX зустрілися з представниками Пентагону і заявили, що військові платили приблизно по $5 тисяч за термінал, користуючись послугами вищого рівня — вартістю майже $25 тисяч.

На відміну від споживчих терміналів Starlink, які можна купити в американських магазинах, SpaceX за угодою 2023 року продає Пентагону військову версію під назвою Starshield. Термінали Starshield можуть підключатися як до комерційних супутників Starlink, так і до окремого, більш безпечного «сузірʼя супутників», яке теж називається Starshield. SpaceX стверджувала, що американські дрони працювали в умовах, які більше відповідали її авіаційній передплаті, а не дешевшій наземній чи мобільній послузі. Представники Міністерства оборони стверджували, що ціна в $25 тисяч — це щомісячна плата, яку розробили для літаків, а не для дронів-камікадзе, що використовують інтернет лише протягом кількох хвилин або годин.

Пентагон зрештою погодився оплатити запропоновану SpaceX підвищену ціну, майже вдвічі збільшивши вартість кожного безпілотника LUCAS — раніше вони коштували орієнтовно $30 тисяч за одиницю.

Розбіжності щодо використання Starlink для безпілотників є частиною зростаючої напруженості між SpaceX та Пентагоном через ціни. Пентагон також прагне допомогти іранцям обійти блокування інтернету, що триває із січня, і сперечається зі SpaceX про вартість плану забезпечити населення прямим зʼєднанням через Starlink. Це аналогічно послузі 5G.