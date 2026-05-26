У Чехії відпустили митрополита РПЦ Іларіона. Напередодні його затримали через наркотики в багажнику

Новини

У Чехії митрополита Іларіон та його водія звільнили з-під варти. Напередодні їх затримали через наркотики в багажнику.

Про це повідомляють у телеграм-каналі митрополита.

Іларіону та водію не вручили жодних підозр і відпустили без застави чи заборони на виїзд. При цьому експертиза підтвердила, що в багажнику знайшли наркотики.

За даними каналу, автомобіль митрополита зупинили після анонімного повідомлення. Чеська поліція продовжить розслідування. Митрополит заперечує причетність до наркотиків.

Інцидент стався 24 травня в Карлових Варах після виїзду митрополита з храму Петра і Павла. Під час огляду багажника правоохоронці знайшли чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.