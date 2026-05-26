У Чехії відпустили митрополита РПЦ Іларіона. Напередодні його затримали через наркотики в багажнику
- Анастасія Зайкова
У Чехії митрополита Іларіон та його водія звільнили з-під варти. Напередодні їх затримали через наркотики в багажнику.
Про це повідомляють у телеграм-каналі митрополита.
Іларіону та водію не вручили жодних підозр і відпустили без застави чи заборони на виїзд. При цьому експертиза підтвердила, що в багажнику знайшли наркотики.
За даними каналу, автомобіль митрополита зупинили після анонімного повідомлення. Чеська поліція продовжить розслідування. Митрополит заперечує причетність до наркотиків.
Інцидент стався 24 травня в Карлових Варах після виїзду митрополита з храму Петра і Павла. Під час огляду багажника правоохоронці знайшли чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.
- У 2025 році Іларіона усунули від керівництва Будапештсько-Угорською єпархією та перевели до Карлових Вар після звинувачень у домаганнях. Він їх теж заперечував.
- Під час перебування в Угорщині Іларіон отримав угорське громадянство та, за даними російських опозиційних медіа, лобіював інтереси Російської православної церкви та патріарха Кирила.