Помер культовий джазовий саксофоніст Сонні Роллінз

The Official Sonny Rollins Page﻿ / Facebook

У віці 95 років помер відомий американський саксофоніст, володар трьох премій «Греммі» Сонні Роллінз. Музикант помер у понеділок у своєму будинку у Вудстоку, штат Нью-Йорк.

Про це повідомляє його офіційна сторінка у фейсбуку.

Причину смерті не розголошують. Відомо, що в останні роки Роллінз страждав від легеневого фіброзу та інших респіраторних проблем. Він перестав їздити з гастролями у 2012 році.

Хто такий Сонні Роллінз

Волтер Теодор Роллінз (справжнє ім’я музиканта) народився в Нью-Йорку в 1930 році. Він почав грати на саксофоні ще в підлітковому віці. Перший музичний запис здійснив у 1949 році разом з американським співаком Бабсом Гонсалесом. У наступні роки Роллінз працював із зірками джазу, серед них: Майлз Девіс, Телоніус Монк, Чарлі Паркер, Джон Колтрейн та Арт Блейкі.

Він випустив понад 60 альбомів як керівник гурту. Його найвідоміші роботи — Saxophone Colossus (1957) та The Bridge (1962). Також вважаються класикою такі альбоми, як Way Out West (1957), A Night at the Village Vanguard (1958) та Freedom Suite (1958).

Роллінз вважається однією з останніх великих зірок епохи бібопу. Музикант був відомий своїм імпровізаційним та експериментальним підходом до гри на саксофоні.

Публіцистка і популяризатора джазу Террі Хінте назвала Сонні Роллінза «однією з найвідоміших та найвпливовіших постатей в американській музиці ХХ століття та не тільки».

Сонні Роллінз отримав премію «Греммі» за найкращий джазовий альбом 2000 року This Is What I Do (2001), за найкраще інструментальне джазове соло в альбомі Without a Song: The 9/11 Concert (2006) та за видатні досягнення у творчій діяльності (2004).

Саксофоніст мав довгу та плідну кар’єру, продовжував активно працювати до 80 років.

Автор: Ігор Тележніков