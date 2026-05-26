Ferrari випускає перший електромобіль вартістю $550 000
- Вероніка Довганюк
Італійська компанія Ferrari випускає перший повністю електричний автомобіль Luce вартістю $550 000.
Про це пише ВВС.
Також це перша автівка компанії на пʼять місць — її створили разом з американською дизайнерською компанією LoveFrom.
У Luce електродвигун на кожному колесі дозволяє розігнатися до 96 км/год приблизно за 2,5 секунди. Його потужність — 1 035 кінських сил від чотирьох моторів. Запас ходу — близько 530 км.
На розробку електромобіля пішло пʼять років — усі деталі до нього фірма виготовляла самостійно.
Серійне виробництво Ferrari Luce мають запустити наприкінці 2026 року.