Генштаб: За добу росіяни втратили понад 1 000 військових та сім бронемашин

Упродовж минулої доби, 25 травня, російська армія втратила на війні проти України ще 1 010 своїх військових убитими й пораненими та десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили один танк, сім бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1 790 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 наземних робототехнічних комплексів, 374 одиниці автомобільної та три — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.