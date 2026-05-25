Уряд Чехії схвалив поправки до закону про перебування українських біженців
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців, які посилюють окремі умови перебування й отримання допомоги.
Про це повідомляє тамтешнє медіа Novinky.
Зокрема, влада хоче анулювати тимчасовий захист, якщо людина перебувала за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також українці, які отримують гуманітарну допомогу, повинні будуть перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць.
Уряд пояснює це бажанням запобігти виплатам людям, які фактично не живуть у країні. Водночас короткі поїздки за кордон, зокрема до родичів чи у справах, залишаться дозволеними без втрати права на виплати.
Також поправки передбачають обов’язкову реєстрацію в Чехії окремих автомобілів з українськими номерами. Крім цього, хочуть скасувати виняток, що звільняв українські автомобілі від технічних оглядів.
Якщо ці поправки пройдуть обидві палати парламенту та їх підпише президент, зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року, а норми щодо транспортних засобів — з 1 січня 2028 року.
- За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, станом на березень у Чехії перебували понад 385 тисяч українських біженців, із яких майже 90 тисяч отримували гуманітарну допомогу.
- Міністр також повідомив, що від початку року влада виявила кілька сотень випадків зловживань системою, а поліція порушила понад 40 кримінальних справ зі збитками на більш ніж 18 мільйонів крон.