Уряд Чехії схвалив поправки до закону про перебування українських біженців

Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців, які посилюють окремі умови перебування й отримання допомоги.

Про це повідомляє тамтешнє медіа Novinky.

Зокрема, влада хоче анулювати тимчасовий захист, якщо людина перебувала за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також українці, які отримують гуманітарну допомогу, повинні будуть перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць.

Уряд пояснює це бажанням запобігти виплатам людям, які фактично не живуть у країні. Водночас короткі поїздки за кордон, зокрема до родичів чи у справах, залишаться дозволеними без втрати права на виплати.

Також поправки передбачають обов’язкову реєстрацію в Чехії окремих автомобілів з українськими номерами. Крім цього, хочуть скасувати виняток, що звільняв українські автомобілі від технічних оглядів.

Якщо ці поправки пройдуть обидві палати парламенту та їх підпише президент, зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року, а норми щодо транспортних засобів — з 1 січня 2028 року.