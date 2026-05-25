Чеська поліція підозрює митрополита РПЦ Іларіона у зберіганні наркотиків

Новини

Чеська поліція підозрює митрополита Російської православної церкви Іларіона у зберіганні наркотиків.

Про це повідомили в телеграм-каналі митрополита.

Інцидент стався 24 травня в Карлових Варах після виїзду митрополита з храму Петра і Павла. Під час огляду багажника правоохоронці знайшли чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Сам митрополит та його адвокати заперечують звинувачення. Контейнери вилучили для експертизи.

У 2025 році Іларіона усунули від керівництва Будапештсько-Угорською єпархією та перевели до Карлових Вар після звинувачень у домаганнях. Він їх теж заперечував.

Під час перебування в Угорщині Іларіон отримав угорське громадянство та, за даними російських опозиційних медіа, лобіював інтереси Російської православної церкви та патріарха Кирила.