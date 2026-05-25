Під час «Олімпіади на стероїдах» спортсмен побив світовий рекорд з плавання

У Лас-Вегасі під час «Олімпіади на стероїдах» грецький спортсмен Крістіан Голомєєв побив світовий рекорд з плавання.

Про це пише ВВС.

Він проплив 50 метрів за 20,81 секунди, а його попередник Кемерон Макевой з Австралії в березні зробив це за 20,88 секунди. МОК і Всесвітнє антидопінгове агентство не визнали рекорд плавця, оскільки спортсменам на цій «Олімпіаді» дозволено вживати допінг.

Організатори «Олімпіади» надали 32-річному переможцю турніру $250 000 та $1 млн за неофіційний світовий рекорд. Спортсмен заявив, що буде змагатись і на наступних іграх у 2027 році.

На «Олімпіаді на стероїдах» було не тільки плавання, а й легка та важка атлетика. Більшість із 42 спортсменів, що брали участь у змаганнях, вживали допінг, а 13 з них побили особисті рекорди.