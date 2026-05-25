Мінʼюст Казахстану відмовився стягувати з «Газпрому» $1,4 млрд на користь «Нафтогазу»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Казахстан не виконуватиме рішення суду, який дозволив українському «Нафтогазу» стягнути з російського «Газпрому» $1,4 мільярда.

Про це повідомив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв, передає Tengrinews.kz.

21 травня суд Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА) у Казахстані дозволив примусово стягнути близько $1,4 млрд з російської компанії «Газпром» на користь НАК «Нафтогаз України». Це стало першим подібним судовим рішенням на території іноземної країни.

Однак голова Мінʼюсту Казахстану каже, що рішення суду не є остаточним і ще не набрало законної сили, бо наказ ухвалили без участі відповідача. «Газпром» має право оскаржити документ, після чого суд розглядатиме справу за участі обох сторін.

За словами Сарсембаєва, Казахстан не стане «транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають юридичного зв’язку з його юрисдикцією».

Він також зазначив, що у цій справі відсутні ключові підстави для розгляду в МФЦА: «Газпром» не є учасником МФЦА, предмет спору не пов’язаний із центром в Астані, а сторони не домовлялися передавати питання на розгляд цього суду.

Сарсембаєв нагадав, що Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Водночас їхнє виконання здійснюється відповідно до національного процесуального законодавства.

У випадку Казахстану це Цивільний процесуальний кодекс, який визначає, що заява про примусове виконання подається за місцем розгляду спору, місцем реєстрації боржника або місцем знаходження його майна. Оскільки місцезнаходження «Газпрому» відоме, саме ці норми є визначальними для процедури, і їх не можна ігнорувати, додав міністр.