У Пакистані через вибух автівки біля потяга загинули 24 людини, поранено понад 50 людей

У Пакистані в провінції Белуджистан внаслідок вибуху автівки біля потяга загинули 24 людини, ще понад 70 поранені.

Про це пишуть Reuters та Еuronews.

За даними джерел, автівка з вибухівкою врізалася в потяг, який проїжджав через місто Кветта і перевозив військових та їх родини. Внаслідок вибуху з рейок зійшов локомотив і три вагони, ще два — перекинулися. Також пошкоджено автівки та будівлі поряд.

Відповідальність за це взяло на себе угруповання «Армія визволення Белуджистану». Премʼєр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф сказав, що більшість постраждалих — це жінки та діти.