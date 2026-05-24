Українські війська атакували нафтовий термінал і кораблі росіян у Краснодарському краї

Українські війська в ніч проти 24 травня вдарили по нафтоналивному причалу терміналу «Таманьнафтогаз», що у Краснодарському краї Росії.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Попередньо, після атаки на обʼєкті пошкоджений нафтоналивний стендер.

Термінал «Таманьнафтогаз» — це один із ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорноморському регіоні, задіяний у забезпеченні російської армії. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн т нафти й нафтопродуктів на рік.

Також під атакою цієї ночі були склади боєприпасів в окупованому Криму та на Луганщині, пункти управління дронів у Бєлгородській, Курській областях і на окупованій Донеччині та місця зосередження росіян.

Крім того, вчора, 23 травня, під ударом українських дронів були російський сторожовий корабель «Питливий» та ракетний катер на повітряній подушці на військово-морській базі «Новоросійськ». Ступінь пошкоджень суден уточнюють.