Премʼєр Мадяр доручив уряду зʼясувати, чи можна повернути Угорщину на «Євробачення»
- Вероніка Довганюк
Премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив уряду зʼясувати, чи можна повернути країну на головний пісенний конкурс «Євробачення».
Про це Мадяр сказав в інтерв’ю Zeit im Bild.
Мадяр додав, що із цього питання до нього звернулося багато молоді. Вони надсилали листи з проханням знову висунути Угорщину на конкурс.
Він доручить міністру або державному секретарю з питань культури вивчити, чи є така можливість
Угорщина не бере участі в пісенному конкурсі ще з 2020 року. Після того як країна відмовилася від участі в «Євробаченні», The Guardian написала, що державна угорська телерадіокомпанія MTVA так вчинила через зв’язок конкурсу з ЛГБТ-культурою.
Проте після цього речник тодішнього прем’єра країни Віктора Орбана — Золтан Ковач — спростував цю інформацію і сказав, що кошти, які виділяли на конкурс, можна спрямувати на підтримку угорських артистів, а не на саму участь у «Євробаченні».
- У цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» перемогла Болгарія, набравши 516 балів. Її представляла співачка Dara з піснею “Bangaranga”. Україна посіла девʼяте місце.