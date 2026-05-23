Премʼєр Мадяр доручив уряду зʼясувати, чи можна повернути Угорщину на «Євробачення»

Премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив уряду зʼясувати, чи можна повернути країну на головний пісенний конкурс «Євробачення».

Про це Мадяр сказав в інтерв’ю Zeit im Bild.

Мадяр додав, що із цього питання до нього звернулося багато молоді. Вони надсилали листи з проханням знову висунути Угорщину на конкурс.

Він доручить міністру або державному секретарю з питань культури вивчити, чи є така можливість

Угорщина не бере участі в пісенному конкурсі ще з 2020 року. Після того як країна відмовилася від участі в «Євробаченні», The Guardian написала, що державна угорська телерадіокомпанія MTVA так вчинила через зв’язок конкурсу з ЛГБТ-культурою.

Проте після цього речник тодішнього прем’єра країни Віктора Орбана — Золтан Ковач — спростував цю інформацію і сказав, що кошти, які виділяли на конкурс, можна спрямувати на підтримку угорських артистів, а не на саму участь у «Євробаченні».