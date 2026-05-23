Reuters: Зеленський в листі до лідерів ЄС назвав ідею асоційованого членства несправедливою

Президент Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу зазначив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Україну права голосу в рамках блоку.

Про це пише Reuters, журналісти якого ознайомились з листом.

Зеленський адресував листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу (він обіймає посаду голови Ради ЄС за принципом ротації). Він зазначив, що після зміни влади в Угорщині зʼявилась можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

«Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — написав Зеленський.

Що за асоційоване членство?

21 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС як етап перед вступом. З ним українські посадовці зможуть брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але без права голосу. Мерц заявив, що це може допомогти мирним переговорам. Також канцлер запропонував країнам ЄС застосувати до України пункт про взаємну допомогу, щоб створити додаткові гарантії безпеки, і закликав створити механізм, який дозволить призупиняти дію такого статусу, якщо Україна не відповідатиме стандартам або відставатиме у процесі реформ.

У Єврокомісії підтвердили, що справді отримали листа з пропозицією від Мерца. Там закликають просувати цю ідею у Європейській Раді, тобто на рівні голів держав-членів ЄС. Вступ України називають фундаментально повʼзаним із безпекою Союзу, а розширення — геостратегічною інвестицією у процвітання, мир і безпеку. Проте будь-які інноваційні рішення мають ґрунтуватися на заслугах. Тому потрібно переконатися, що підхід до розширення — як щодо України, так і щодо інших кандидатів — відповідає меті.