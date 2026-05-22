Кабмін змінив правила бронювання на критично важливих підприємствах

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання працівників на критично важливих підприємствах.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Тепер, щоб на такому підприємстві забронювати працівника, його зарплата має становити не менше ніж три мініальні — 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях ця сума залишається на рівні 2,5 мінімалки — 21 618 грн.

Також уряд уточнив правила врахування працівників у квоту бронювання. Тих, що працюють за сумісництвом на кількох підприємствах, враховуватимуть у квоту лише за одним з місць роботи. Це має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, і зробити квоту бронювання більш прив’язаною до реальної потреби бізнесу в збереженні ключових фахівців.

Також проягом місяця органи влади мають перезатвердити критерії критичності для підприємств і погодити їх з міністерствами оборони та економіки. Також протягом трьох місяців переглянуть статус усіх підприємств, які визнали критично важливими.