Участь Білорусі в російських ядерних навчаннях — це брязкання зброєю, а не реальна загроза. Світові медіа про війну 22 травня

Про те, що означає участь Білорусі в російських навчаннях з бойового застосування ядерної зброї, розповідає AI Jazeera. З вівторка по четвер самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і Володимир Путін керували спільними військовими навчаннями, які охоплювали територію від Східної Європи до Тихого океану. У них брали участь сотні російських ракетних установок, військових літаків, військових кораблів та атомних підводних човнів. Як зауважує видання, ці навчання багатьох занепокоїли. Володимир Зеленський попередив, що навчання можуть бути частиною підготовки Москви до нового наступу на північ України та Київ. Проте в Білорусі зараз замало російських військ, щоб знову піти в наступ, каже голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Попри гучні погрози та ефектні відео з навчань, усе це — звичайний блеф, щоб налякати Захід. До того ж це такий хитрий спосіб відновити прямі дипломатичні контакти між Мінськом і Києвом, вважають аналітики. «Я б назвав це брязканням зброєю. Точніше, навіть не зброєю, а просто погрозами», — розповів Al Jazeera білоруський політолог Ігар Тишкевич, який живе в Києві. За його словами, Зеленський своїми попередженнями навмисно підняв ставки й забив тривогу на Заході, щоб створити окремий майданчик для переговорів. У четвер Лукашенко заявив про готовність поговорити із Зеленським. «Ми не збираємося втягуватись у війну в Україні. У цьому немає жодної потреби — ні цивільної, ні військової. Якщо [Зеленський] хоче щось обговорити, порадитися чи ще щось — ласкаво просимо. Я готовий зустрітися з ним де завгодно в Україні чи Білорусі», — цитує Лукашенка білоруське інформагенство Белта. Така поступливість Мінська свідчить про серйозні проблеми в білоруській економіці, пише видання.

