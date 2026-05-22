Байопік «Майкл» отримає продовження — вже зняли майже 30% нового фільму

Біографічний фільм про американського співака Майкла Джексона «Майкл», який став одним із головних касових хітів 2026 року, отримає продовження.

Про роботу над сиквелом офіційно заявила студія Lionsgate під час квартального звіту для інвесторів, пише Variety.

Перший фільм завершувався подіями туру Bad 1987 року й титром «Його історія продовжується», залишаючи поза сюжетом кілька десятиліть життя артиста — зокрема вихід альбомів “Dangerous” та подальші скандали, пов’язані зі звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми.

«Є тонна неймовірно цікавих історій Майкла Джексона, і багато найбільших та найпопулярніших частин його музичного каталогу не були висвітлені в першому фільмі», — заявив керівник кінопідрозділу Lionsgate Адам Фогельсон.

Він додав, що продовження необов’язково буде хронологічним: автори можуть «рухатися вперед і назад у часі», розповідаючи історію.

За словами Федельсона, виробництво другого фільму «просувається дуже добре» — уже відзнято приблизно 25–30% потенційного сиквелу.

У студії також розповіли, що під час виробництва першого фільму були труднощі. Спочатку третя частина фільму мала бути присвячена впливу звинувачень у домаганнях на життя співака.

Однак ці сцени довелося вирізати після того, як юристи спадкоємців Джексона виявили пункт в угоді з одним із обвинувачів, Джорданом Чендлером, який забороняє згадувати або зображати його у фільмах. Попри це на студії кажуть, що частину вирізаного матеріалу можуть використати в другому фільмі.

Перший фільм «Майкл» став одним із найуспішніших фільмів року. Стрічка з бюджетом понад $155 мільйонів уже зібрала у світовому прокаті понад $700 мільйонів.

Біографічна музична драма, знята Антуаном Фукуа за сценарієм Джона Логана, заснована на житті Майкла Джексона. Головну роль у фільмі зіграв Джаафар Джексон — це його дебют у кіно.

Кадр із фільму «Майкл». Lionsgate