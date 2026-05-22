Екскерівнику Держрезерву оголосили підозру — він фігурант справи про корупцію на 36 млн грн

САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Державного агентства з управління резервами України та ще трьом фігурантам. Їх підозрюють у корупції на 35 мільйонів гривень.

Про це повідомили пресслужба САП і НАБУ.

Слідство каже, що учасники схеми заволоділи грошима державного підприємства, що перебуває у сфері управління Держрезерву. Окрім колишнього керівника відомства, підозри отримали:

ексзаступник директора держпідприємства;

організатор оборудки;

пособник (фізична особа).

За даними слідства, восени 2022 року підозрювані розробили схему, як заволодіти грошима, які державне підприємство отримувало за складські послуги.

Схема працювала так: держпідприємство передавало склади підконтрольним фірмам нібито для зберігання товарів. Для цього посадовці оформлювали фіктивні документи й занижували на папері реальну площу приміщень. Насправді ж ці компанії здавали значно більші складські площі в оренду бізнесу.

Такі дії призвели до 36 млн грн збитків державі. Ці кошти учасники схеми переводили в готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Організатора злочинної схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Його вже відправили під варту.