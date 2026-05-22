Росіяни закатували в полоні начальника медслужби «Азову» Олександра Крохмалюка

У російському полоні від катувань загинув український військовий медик Олександр Крохмалюк.

Про це повідомив заступник командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його словами, Олександр долучився до «Азову» у 2016 році. Він був начальником медичної служби, коли потрапив у полон, вийшовши із заводу «Азовсталь» в Маріуполі. Згодом він пройшов колонію в Оленівці та катівню в Таганрозі.

Останнє відоме місце утримання Олександра — СІЗО-2 в Камишині, що у Волгоградській області РФ.

Тіло військового повернули у вересні 2025 року в межах репатріації «1 000 на 1 000». За даними судово-медичної експертизи у Львові від 22 вересня 2025 року, причина смерті — перелом ребер і тупа травма грудної клітини.

«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», — наголосив Святослав Паламар.

Він закликав українських посадовців, правозахисників і дипломатів говорити про випадки смерті українських військових від катувань «з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах».