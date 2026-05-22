До Києва привезли прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії

До Києва в ніч на 22 травня доставили останки одного з лідерів Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії.

Про це повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Домовини Мельників виставили у храмі для загального вшанування. Упродовж 22 та 23 травня охочі можуть прийти до собору, помолитися та віддати шану подружжю.

Перепоховати прах подружжя планують 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Ексгумацію останків Мельників провели в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх передали Україні через словацький кордон. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця.

Хто такий Андрій Мельник

Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, полковник армії УНР, один з керівників українського націоналістичного руху XX століття. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938 році він очолив Провід українських націоналістів.

Під час Другої світової війни Мельник намагався домогтися створення українських військових формувань, однак згодом опинився під арештом німецької влади та потрапив у концтабір «Заксенгаузен».

Після війни жив у Люксембурзі, де продовжував діяльність та виступав за обʼєднання українських організацій за кордоном. Помер у 1964 році, був похований у Люксембурзі.